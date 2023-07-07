На Ставрополье в ДТП в месте проведения дорожных работ погибли четыре человека

Водитель и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате ДТП в Грачевском округе Ставрополья. Авария произошла на участке проведения дорожных работ, сообщается в пятницу в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"По предварительным данным, 7 июля около 02:00 на 5-м км автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды водитель автомобиля Lada Vesta на участке проведения дорожных работ выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет, где автомобиль перевернулся. От полученных травм на месте скончались водитель и три пассажира", - говорится в сообщении.

Установлено, что ни водитель, ни пассажиры в момент аварии не были пристегнуты ремнями безопасности. По данным краевого управления ГИБДД, за рулем машины находился 30-летний житель Грачевского округа. За последние два года он пять раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения. По предварительной информации, люди направлялись на работу в соседний регион. Обстоятельства происшествия уточняются.