Суд отказался освободить под домашний арест экс-мэра Белгорода Антона Иванова

Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере

БЕЛГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Белгородский областной суд отказал защите арестованного экс-мэра Белгорода Антона Иванова, в отношении которого возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупном размере, в просьбе смягчить ему меру пресечения и поместить под домашний арест. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановление Свердловского районного суда оставлено без изменения и отказано в удовлетворении жалобы адвоката Иванова", - сказал в суде.

Ранее областной суд продлил срок заключения под стражей бывшему мэру до 5 сентября включительно.

Бывший глава города, который также занимал пост гендиректора АО "Белгородская ипотечная корпорация" (АО БИК), подозревается в совершении преступлений по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением существенного вреда интересам государства) и ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, с августа 2019 по июль 2021 года Иванов, являясь гендиректором АО БИК, получил от коммерческих организаций взятку в виде автомобиля стоимостью свыше 2,5 млн рублей взамен предоставления выгодных условий займа на сумму более 50 млн рублей. Также он подозревается в получении взятки в виде ноутбука Lenovo стоимостью 150,77 тыс. рублей за совершение действий в интересах ООО "Промагрострой", а также в незаконной продаже земельных участков с ущербом бюджету Белгородской области в размере свыше 10 млн рублей.

Иванова избрали на пост мэра Белгорода в декабре 2021 года. Спустя почти год он покинул должность в связи с переходом на другую работу. Под арестом Иванов находится с 8 марта.