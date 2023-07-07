7 июля, 09:13

На Украине из-за грозового шторма 710 населенных пунктов остались без электричества

Наибольшее количество отключений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Отключения электроэнергии зафиксированы в 710 населенных пунктах Украины из-за масштабного грозового шторма. Об этом сообщило министерство энергетики страны.

"В результате масштабного грозового шторма, который прошел по стране, в 11 областях зафиксировано повреждение линий электропередачи, обесточены 710 населенных пунктов", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По его данным, наибольшее количество отключений зафиксировано в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Также обесточена часть абонентов в Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черновицкой областях.

Кроме того, отключения электроэнергии из-за технологических нарушений зафиксированы в Одесской области и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

В Минэнерго утверждают, что дефицит в энергосистеме не зафиксирован, тем не менее в минувшие сутки Украина производила импорт электроэнергии. 

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