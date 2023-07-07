На юго-востоке Ирана от песчаных бурь пострадали более 1 тыс. человек

В больницы попали 162 из них

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек пострадали от песчаных бурь в юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщил генеральный директор кризисного управления провинции Маджид Мохеби.

"Новая волна 120-дневных ветров охватила регион Систан, включая пять областей на севере провинции: Заболь, Захак, Хамун, Хирманд и Нимруз. С 2 июля и до настоящего времени общее число пациентов, обратившихся в региональные медицинские центры, составило 1 010 человек", - приводит агентство IRNA слова Мохеби.

162 пострадавших были госпитализированы, остальные прошли амбулаторное лечение. Обратившиеся за медицинской помощью жаловались на проблемы с дыханием, глазами и сердцем.

В регионе работают сотрудники Красного Полумесяца. По информации агентства, они раздали жителям Систана и Белуджистана около 3,8 тыс. масок.