Главу Чкаловска подозревают в превышении должностных полномочий

Возбуждено уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении главы администрации города Чкаловска Нижегородской области, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовного уголовное дело в отношении главы администрации города Чкаловска в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2021 года подозреваемый подписал акты выполненных работ по благоустройству общественного пространства, зная, что они не исполнены в полном объеме. Чкаловску был причинен ущерб более чем на 6 млн рублей.

Противоправные действия фигуранта выявлены следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ по Нижегородской области.

По данным сайта городского округа, главой Чкаловска является Александр Кудряшов. Он занимает должность с ноября 2020 года.