В Иркутской области из-за паводка приостановили работу детских палаточных лагерей

В регионе действует режим повышенной готовности

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Деятельность детских летних палаточных лагерей приостановлена в Иркутской области, где проходит дождевой паводок. Об этом в пятницу сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы приостановили деятельность тех полевых лагерей, которые могут располагаться в лесной зоне. Это палаточные в основном лагеря. <…> Только [работу] палаточных, временных мест общего нахождения детей приостановили", - сказал глава региона.

В Иркутской области проходит дождевой паводок, ситуация осложнилась накануне, когда резко повысился уровень воды в реках. Наиболее сложная гидрологическая обстановка сложилась в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и городе Тулуне. Было подтоплено более 400 участков, 6 домов. В пятницу вода начала спадать. По последним данным, остаются подтопленными 389 участков в 2 садоводствах и 7 населенных пунктах. Эвакуированы более 100 человек.

В регионе действует режим повышенной готовности, в Ангарском городском округе и городе Байкальске - режим ЧС. Также в пятницу власти приняли решение ввести режим ЧС в Черемховском районе и четырех муниципалитетах Усольского, чтобы оперативно ликвидировать последствия паводка.