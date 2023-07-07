В Казахстане обрушилась кровля торгового дома

Пострадали два человека

АСТАНА, 7 июля. /ТАСС/. Часть кровли торгового дома обрушилась в казахстанском городе Павлодаре, в результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

Фрагменты конструкции упали на летнее кафе. "Мужчину 1975 года рождения извлекли из-под завала и госпитализировали в больницу. У него диагностирован перелом ног", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, еще одного мужчину госпитализировали до приезда спасателей. Работы по разбору завалов продолжаются.