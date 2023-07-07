В Самарской области назвали причину взрыва на заводе "Промсинтез"

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что взрыв произошел при сварочных работах

ТАСС, 7 июля. Взрыв на заводе "Промсинтез" в Чапаевске в Самарской области произошел во время сварочных работ на трубах, которые могли содержать остатки взрывчатых веществ. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Взрыв на предприятии "Промсинтез", унесший жизни 6 человек, произошел при выполнении сварочных работ. По предварительной информации, трубы, которые варили, были не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК", - написал депутат.

В трубах могли сохраниться остатки взрывчатых веществ, добавил Хинштейн. Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в пятницу в момент демонтажа технического трубопровода произошел взрыв на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Погибли шесть человек, еще двое получили травмы. В администрации Чапаевска сообщили ТАСС, что глава города Александр Кузнецов выехал на место происшествия.

Завод "Промсинтез" расположен в городе Чапаевске, является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. АО "Промсинтез" создано в феврале 1997 года на базе ОАО "Полимер" как предприятие по производству взрывчатых веществ и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году.