Роспотребнадзор заявил, что семерых отравившихся алкоголем на Урале подростков выписали

Еще двое продолжают лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Семь подростков, госпитализированных в больницу Первоуральска в Свердловской области после употребления алкоголя, выписаны из медучреждения. Еще двое продолжают лечение, сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении Роспотребнадзора.

"По состоянию на 7 июля 2023 года семь пострадавших выписаны из больницы. Двое продолжают лечение. В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что управление начало расследование по факту группового отравления несовершеннолетних спиртосодержащей продукцией, устанавливаются причины произошедшего. "Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований", - добавили в ведомстве.

Ранее в министерстве здравоохранения региона сообщили, что 10 подростков поступили в педиатрическое отделение детской городской больницы Первоуральска после употребления алкоголя. В город выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом. По данным пресс-службы прокуратуры области, инцидент произошел на берегу пруда в поселке Пыльная. Девушка 2003 года рождения приобрела для подростков 2009 и 2010 годов рождения неустановленные напитки, которые они употребили, после чего их состояние ухудшилось и они были госпитализированы.

Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что двое из отравившихся находились в реанимации. На месте происшествия были найдены бутылки из-под водки, коньяка и пива. Как уточнили в пресс-службе управления СК по Свердловской области, проводится процессуальная проверка на предмет возможного наличия признаков ст. 238 УК РФ (реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).