7 июля, 10:12

В центре Томска перекрыли мост из-за сообщения о минировании

Проводится проверка

ТОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Коммунальный мост через Томь, который соединяет левобережные спальные районы с центром, перекрыли в пятницу из-за сообщения о минировании. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе обладминистрации.

"По номеру "02" в 16:15 (12:15 мск) позвонил неизвестный и сообщил о минировании коммунального моста. В настоящее время правоохранительными органами проводятся мероприятия по поступившей информации", - сказали в администрации.

Сейчас движение по мосту перекрыто.

Последний год на мосту идет ремонт, поэтому часть дороги перекрыта. Из-за этого у моста собираются километровые пробки в утреннее и вечернее время. 

Теги:
РоссияТомская область
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