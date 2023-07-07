7 июля, 10:15

СМИ: в Японии за один день попали молнии в три самолета ВМС США

По словам представителя ВМС США Брайана Блэра, члены экипажа благополучно приземлились на военно-воздушную базу Кадена на острове Окинава

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Молнии за один день ударили по трем пролетавшим над Японией палубным самолетам радиоэлектронной борьбы ВМС США EA-18G Growler. Об этом в четверг сообщила газета Navy Times.

По данным издания, инцидент произошел 6 июля, когда самолеты выполняли плановые полеты на юге Японии. "Никто из членов экипажа не пострадал, они благополучно приземлились на военно-воздушную базу Кадена (на острове Окинава - прим. ТАСС)," - заявил газете представитель ВМС США Брайан Блэр. По его словам, молнии нечасто попадают в военные самолеты. Однако в 2023 году произошло уже семь подобных случаев.

Все три самолета входят в эскадрилью радиоэлектронной борьбы 135 (VAQ-135), которая дислоцируется на военно-морской базе Уидби-Айленд в штате Вашингтон.

Самолеты EA-18G Growler были разработаны фирмой Boeing и совершили первый полет в 2006 году. Они предназначены для подавления средств радиоэлектронной разведки. 

Теги:
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