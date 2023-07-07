Суд отправил обвиняемого в убийстве пожилой учительницы в СИЗО на два месяца

Обвиняемый ранее был судим за кражи, разбой, причинение телесных повреждений и угрозу убийством

ОМСК, 7 июля. /ТАСС/. Жителя Омской области, которого обвиняют в убийстве 82-летней заслуженной учительницы РСФСР, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе районного суда Омской области.

"Большереченский районный суд Омской области рассмотрел ходатайство следственных органов СУ СК РФ по Омской области об избрании меры пресечения местному жителю, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного п "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). <…> Суд постановил избрать ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с содержанием в СИЗО города Тара", - сказано в сообщении.

По версии органов следствия, 61-летний житель села Евгащино Большереченского муниципального района Омской области в ночь на 3 июля проник с целью хищения имущества в жилой дом 88-летней женщины, являвшейся заслуженным учителем РСФСР. Он нанес потерпевшей несколько ударов металлическим прутом, а потом задушил.

Региональное УМВД сообщало, что подозреваемого задержали 6 июля. Ранее мужчина был судим за кражи, разбой, причинение телесных повреждений и угрозу убийством.