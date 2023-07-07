СК установил личность купившей алкоголь подросткам под Первоуральском

Ее опрашивают, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Установлена личность девушки, купившей алкоголь подросткам под Первоуральском Свердловской области, которым они отравились и были госпитализированы.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Ее нашли, опрашивают", - рассказали в ведомстве.

10 подростков 2009 и 2010 годов рождения в поселке Пыльная отравились алкоголем и были доставлены в Детскую городскую больницу Первоуральска. Неустановленный алкоголь им купила девушка 2003 года рождения. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что двое из отравившихся находились в реанимации. На месте происшествия были найдены бутылки из-под водки, коньяка и пива.