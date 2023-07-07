Арбитражный суд в Крыму рассмотрит иск к Украине о водной блокаде 31 июля

Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Республики Крым принял к рассмотрению иск о взыскании с Украины более 152 млрд рублей в качестве ущерба от водной блокады полуострова. Рассмотрение иска назначено на 31 июля, следует из картотеки арбитражных дел на сайте суда.

"Следующее заседание - 31 июля, 11:00", - указано в картотеке.

Арбитражный суд Крыма зарегистрировал иск о водной блокаде 3 июля. Ответчиками по иску выступают Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, государственное агентство водных ресурсов Украины, а также управление Северо-Крымского канала, истцом - Совет министров Республики Крым. Сумма требований по иску составляет более 152,2 млрд рублей.

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума перекрыла из Херсонской области воду, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС.

При проведении специальной военной операции российская армия освободила гидротехнический узел Северо-Крымского канала, расположенный в Херсонской области. Однако утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, были смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала.