Жителя Перми приговорили к пожизненному заключению за убийство женщины и ребенка

Приговор в законную силу еще не вступил

ПЕРМЬ, 7 июля. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил жителя Перми к пожизненному лишению свободы за убийство женщины и пятилетнего ребенка из Башкирии. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры Прикамья.

"Пермский краевой суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее неоднократно судимого жителя Перми. Он признан виновным по пп. "а", "в", "з", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму и с целью скрыть другое преступление). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре, отметив, что приговор в законную силу еще не вступил.

По данным ведомства, установлено, что мужчина был исполнителем убийства молодой женщины и ее пятилетней дочери. За вознаграждение в размере 100 тыс. рублей он согласился на предложение своей знакомой, страдающей тяжелым хроническим психическим расстройством, совершить убийство ее подруги - жительницы Башкирии, с которой они ранее отбывали наказание. Под предлогом совместного отдыха они пригласили жительницу Башкирии с ребенком в Пермь, а после привезли в заранее арендованный дом в Краснокамском городском округе. В ночь на 18 августа 2022 года мужчина убил женщину и ребенка. После они вывезли тела убитых в лес и закопали, а их личные вещи и орудие преступления выбросили в реку.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Уголовное дело в отношении женщины - организатора преступления - о применении к ней принудительных мер медицинского характера находится на рассмотрении Пермского краевого суда.