Причиной взрыва на заводе в Самарской области могло стать нарушение техники безопасности

На предприятии демонтировали трубопровод, сообщили в экстренных службах

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нарушение техники безопасности, по предварительным данным, стало причиной взрыва на заводе "Промсинтез" в городе Чапаевске Самарской области, сообщили в пятницу ТАСС в экстренных службах.

"Предварительно установлено, что к взрыву привело нарушение техники безопасности при выполнении демонтажа трубопровода", - сказал собеседник агентства.​​​​​​​

Как сообщили ранее в экстренных службах, в пятницу в момент демонтажа технического трубопровода произошел взрыв на заводе "Промсинтез". Погибли шесть человек, еще двое получили травмы. Завод расположен в городе Чапаевске, является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ.