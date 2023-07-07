В Астраханской области в ДТП пострадали восемь человек

Среди них ребенок

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Восемь человек, включая ребенка, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Астраханской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По предварительным данным, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей в поселке Лиман Лиманского района. Пострадавшие госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия силами МЧС проводилась деблокировка. Привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники.