7 июля, 11:00

В Астраханской области в ДТП пострадали восемь человек

Среди них ребенок

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Восемь человек, включая ребенка, по предварительным данным, пострадали в ДТП с участием двух автомобилей в Астраханской области, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По предварительным данным, восемь человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух автомобилей в поселке Лиман Лиманского района. Пострадавшие госпитализированы", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия силами МЧС проводилась деблокировка. Привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники. 

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РоссияАстраханская область
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