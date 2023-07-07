В Свердловской области за сутки ликвидировали природные пожары на площади 2,4 тыс. га

Локализованы и не распространяются возгорания в лесах Белоярского, Верхнепышминского, Гаринского, Невьянского, Серовского, Сосьвинского и Талицкого районов на общей площади 1,7 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали природные пожары на площади 2,4 тыс. га за прошедшие сутки в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона в пятницу.

"Ликвидированы лесные пожары в Гаринском, Камышловском, Невьянском, Новолялинском, Пышминском, Сухоложском, Сысертском и Шалинском районах на общей площади 2,4 тыс. га. Локализованы и не распространяются возгорания в лесах Белоярского, Верхнепышминского, Гаринского, Невьянского, Серовского, Сосьвинского и Талицкого районов на общей площади 1,7 тыс. га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, в тушении пожаров задействованы почти 400 человек и 110 единиц техники.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, 9-10 июля в регионе ожидается аномально жаркая погода до плюс 40 градусов.

В конце апреля в уральских населенных пунктах Таежный, Сосьва, Висим, Неустроева, Карпинск и Прогресс произошли пожары. Сгорело 210 строений, в том числе 143 жилых дома. Самые крупные возгорания были зафиксированы в поселках Сосьва и Таежный, их площадь составляла 9 тыс. кв. м и 2,7 тыс. кв. м соответственно. В Сосьве погибли два человека. Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела.