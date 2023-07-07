На Урале девушка купила отравившимся подросткам более 20 бутылок пива

Она также купила для них три бутылки водки, коньяк, ликер и пачку печенья

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Под Первоуральском 20-летняя девушка по просьбе подростков купила им 27 бутылок пива, 3 бутылки водки, коньяк, ликер и пачку печенья. Подростки были госпитализированы с алкогольным отравлением в больницу. Личность девушки установлена, ее опрашивают, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, девушка 2003 года рождения сотрудничает с полицией и дает показания. "В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива Essa. Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки "Березка", а еще чуть позже - бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива Essa. А из закуски - всего одну упаковку печенья на 11 человек", - пояснил он.

Горелых добавил, что девушке грозит наказание по ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя), а в отношении родителей подростков планируется возбудить административные дела по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Алкогольные напитки распивали 11 подростков, отравились алкоголем 10 из них, 4 доставили в больницу. Четверо подростков, которым потребовалась медицинская помощь после обследования, в том числе те, кого поместили в реанимацию, отпущены домой.

Инцидент произошел в поселке Пыльная. Подростки были доставлены в Детскую городскую больницу Первоуральска.