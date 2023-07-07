В Самарской области окажут помощь родственникам погибших на заводе "Промсинтез"

Губернатор региона Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным погибших

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Власти Самарской области окажут всю необходимую помощь родным погибших в результате происшествия на заводе "Промсинтез" в Чапаевске, где по сообщению экстренных служб произошел взрыв. Об этом журналистам сообщил в пятницу губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Нахожусь на связи с МЧС, правоохранительными ведомствами и руководством предприятия по ситуации на "Промсинтезе". <…> Готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших. Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял близких", - сказал глава региона.

Также Азаров дал поручения социальному блоку правительства и поставил на особый контроль оказание медицинской помощи пострадавшим. Сейчас ведутся следственные действия, до завершения которых говорить о причинах происшествия преждевременно, добавил Азаров.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, в пятницу в момент демонтажа технического трубопровода произошел взрыв на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области. Погибли шесть человек, еще двое получили травмы. В Средне-Волжском управлении Ростехнадзора подтвердили смерть шестерых работников предприятия. В администрации Чапаевска сообщили ТАСС, что глава города Александр Кузнецов выехал на место происшествия.

Завод "Промсинтез" расположен в городе Чапаевске, является одним из основных производителей промышленных взрывчатых веществ в России и СНГ. АО "Промсинтез" создано в феврале 1997 года на базе ОАО "Полимер" как предприятие по производству взрывчатых веществ и является преемником Самарского Сергиевского завода взрывчатых веществ, основанного в 1911 году.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что взрыв на заводе произошел во время сварочных работ на трубах, которые, по предварительным данным, были не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК. В них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.