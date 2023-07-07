В украинской полиции подтвердили стрельбу в Сумах

Ведется поиск преступника

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Украинская полиция подтвердила, что утром в центре города Сумы произошла стрельба, однако до сих пор найти злоумышленника не удалось.

"В Сумах полиция разыскивает человека, который стрелял в центре города", - говорится в сообщении на странице полиции Сумской области в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По данным полиции, стрельба произошла около 08:00 мск. Огонь был открыт по автомобилю, в котором находились водитель и два пассажира. Они почувствовали сильный удар по автомобилю сверху, из дверей выбило стекла. Они покинули машину и вызвали полицию.

"Прибыв на место происшествия и осмотрев автомобиль, правоохранители обнаружили в его крыше, над местом водителя входное отверстие от пули и определили, что неизвестный стрелок мог произвести выстрел из окна пятиэтажного дома на противоположной стороне улицы. В целях безопасности людей сотрудники полиции на несколько часов перекрыли движение в пределах квартала и приступили к мерам по обнаружению и задержанию злоумышленника. В настоящее время мероприятия по поиску стрелка продолжаются", - сказали в ведомстве.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Сумах неизвестный мужчина открыл стрельбу. Из-за перекрытия улиц, были изменены маршруты городского транспорта.