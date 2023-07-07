Проверка Mars по поводу возможного финансирования ВСУ продолжится до августа

Прокуратура Подмосковья ранее начала проверку компании на оказание финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну России налоговым отчислениям

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Проверка компании Mars, специализирующейся на выпуске продуктов питания и кормов для животных, на предмет финансирования украинской армии и соответствия уплаченных налогов, будет продолжаться до установления фактов, подтверждающих или опровергающих преступления. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в правоохранительных органах.

"В настоящее время установлено, что проверка будет продолжаться до начала августа. В случае необходимости она может быть продлена еще, главное - установить факты наличия или отсутствия финансирования компанией Mars украинской армии и других преступлений", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прокуратура Подмосковья начала проверку Mars на оказание финансовой поддержки ВСУ, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести проверку Mars. Он отмечал, что компания зарабатывает в России миллиарды, спонсирует Украину и, возможно, украинские Вооруженные силы, прикрываясь гуманитарными целями.

Официальным комментарием компании Mars и прокуратуры ТАСС пока не располагает.