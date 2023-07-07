По данным ГУ МЧС России по региону, площадь возгорания составила 200 кв. м

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. В Краснодаре произошел пожар на кровле торгового помещения, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: город Краснодар, улица Путейская. Установлено, что произошло загорание кровли одноэтажного здания на площади 150 кв. м. В 14:53 [объявлена] локализация пожара на площади 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже стало известно о ликвидации возгорания.

"В 15:09 ликвидация открытого горения, 15:46 - ликвидация пожара. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что пожар возник в торговом помещении, эвакуация людей не потребовалась.

​​​​​​​В новость внесены изменения (16:28 мск) - добавляется информация о ликвидации пожара