7 июля, 12:21

В Бурятии нашли еще одного пропавшего участника сплава

МЧС России
© МЧС России

Ведутся поиски последнего туриста

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Еще один участник сплава по реке Снежной в Бурятии найден живым. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

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"Еще один участник туристической группы обнаружен при обследовании реки Снежной при помощи авиаразведки. К месту следует аэролодка со спасателями МЧС России. Поиски еще одного туриста продолжаются", - сказали в МЧС.

6 июля восемь туристов из Новосибирска совершали сплав по горной реке Снежной на катамаранах. Во время прохода одного из участков они перевернулись, людей унесло течением. Двоим в тот же день удалось самостоятельно добраться до населенного пункта Новоснежная.

Днем 7 июля двое из группы самостоятельно вышли к людям, еще двоих нашли волонтеры. 

Теги:
РоссияБурятия
© Информационное агентство ТАСС
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