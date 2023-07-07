Авиалесоохрана направила еще 150 пожарных для борьбы с "грозовыми" пожарами на Урале

Как отметили в ведомстве, в Свердловской области и Ханты-Мансийском округе потушили более 50 лесных пожаров, 45 труднодоступных и удаленных, из которых 23 очага ликвидировали исключительно вручную

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Дополнительно полторы сотни парашютистов-десантников Авиалесоохраны отправляются в Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ для помощи в тушении лесных пожаров, вызванных грозами. Об этом сообщили в пятницу пресс-служба ведомства.

"В Свердловской области и Ханты-Мансийском автономном округе активизировались грозы, что стало причиной роста труднодоступных и удаленных лесных пожаров. Для помощи Свердловской и Ханты-Мансийской Авиалесоохране в борьбе с огнем уже переброшены 93 парашютиста-десантника федеральной Авиалесоохраны, Авиалесоохраны Тюменской, Мурманской областей и Карелии. 8 июля в Ханты-Мансийский округ прибудут еще 50 парашютистов-десантников Авиалесоохраны Архангельской области", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, во вторник-четверг в Свердловской области и Ханты-Мансийском округе потушили более 50 лесных пожаров, в том числе 45 труднодоступных и удаленных, из которых 23 очага ликвидированы исключительно вручную. Сегодня в двух регионах продолжается тушение 69 пожаров. Борьбу с огнем ведут более 950 парашютистов-десантников и работников лесных пожарных станций. Там, где есть возможность, привлечено более ста единиц наземной техники. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в двух районах Свердловской области и в одном районе Ханты-Мансийского автономного округа.

"Там, где близко есть подходящие водоемы для забора воды в водосливные устройства, помощь парашютистам-десантникам с воздуха оказывают летчики-наблюдатели Авиалесоохраны, сбрасывая воду перед кромкой огня с вертолетов. С дальних водоемов работа вертолетов с водосливным устройствами будет неэффективна, так как счет времени идет на минуты", - рассказали пожарные.