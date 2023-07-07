7 июля, 12:47

В Астрахани погибли двое рабочих при прочистке канализационной ямы

Третьего работника спасли

АСТРАХАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели двух рабочих при прочистке канализационной ямы в Астрахани, третьего рабочего удалось спасти. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"По предварительной информации, сотрудники специализированной организации занимались ремонтом глубинной канализации на улице Куликова в Кировском районе Астрахани. При проведении работ в колодце находилось трое работников, в результате нарушения техники безопасности двое мужчин 1974 и 1991 годов рождения скончались на месте происшествия, третьего работника удалось спасти. Проводится проверка", - говорится в сообщении. 

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РоссияАстраханская область
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