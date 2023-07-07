В Ростове-на-Дону суд приговорил журналиста к 1 году и 3 месяцам колонии за вымогательство

Сергей Рулев вину не признал и заявил, что возбуждение уголовного дела в его отношении является "политической расправой"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону приговорил журналиста и блогера Сергея Рулева к 1 году и 3 месяцам колонии-поселения за вымогательство и оскорбление представителей власти. Об этом журналистам сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговор в отношении Рулева С. Г., признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 (вымогательство), ч. 1 ст. 297 (неуважение к суду), ст. 319 (оскорбление представителя власти) УК РФ. Суд пришел к выводу, что обвинение Рулева подтверждается собранными по делу доказательствами, и назначил по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с июня 2020 года по конец сентября 2021-го Рулев изготовил видеозаписи, порочащие честь и достоинство ранее знакомых женщины и ее супруга, в которых негативно высказывался об обоих и опубликовывал видео на своем канале. После он потребовал от женщины 100 тыс. рублей за удаление размещенных видеозаписей, угрожая дальнейшим выставлением в интернете таких роликов. Во время судебных процессов он оскорблял их участников. Также он оскорбил полицейских, опубликовав на канале видеозапись с высказываниями в грубой форме.

В судебном заседании Рулев вину не признал, заявив, что возбуждение уголовного дела в его отношении является "политической расправой".