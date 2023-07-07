В Приангарье суд оставил без изменения приговор экс-главе Минздрава по делу о хищении

По версии следствия, в период работы ее сын и несколько других лиц похитили более 90 млн рублей из бюджета области при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Иркутский областной суд отказал в удовлетворении апелляции на приговор экс-министру здравоохранения Иркутской области, вынесенный Наталье Ледяевой и другим осужденным по уголовному делу о хищении из бюджета региона более 90 млн рублей при госзакупках средств индивидуальной защиты. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба суда.

"Иркутский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело в отношении экс-министра здравоохранения Иркутской области. В суде были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор, вынесенный Кировским районным судом, поступившие от адвокатов Н. Ледяевой и И. Белоусова, адвокатов и осужденных Е. Уренко и Д. Козлова. Осужденные А. Сорокин, Н. Мазуренко приговор суда первой инстанции не обжаловали. Определением Иркутского областного суда апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения", - говорится в сообщении.

В декабре 2022 года суд приговорил Ледяеву к 6 годам 8 месяцам лишения свободы. От 6,5 до 8,5 года колонии получили еще трое подсудимых, в том числе предприниматель Илья Белоусов - сын Ледяевой (он приговорен к 8,5 года колонии). Еще двоим подсудимым назначено наказание в виде 5 лет 4 месяцев и 6 лет условно. Все шестеро обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), п. "а" ч. 2 ст. 238 (сбыт фальсифицированных, незарегистрированных медицинских изделий) УК РФ .

Ледяева ушла с поста министра здравоохранения региона в ноябре 2020 года. По версии следствия, в период, когда она возглавляла региональный Минздрав, ее сын и несколько других лиц похитили более 90 млн рублей из бюджета области при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов. Установлено, что чиновница, используя служебное положение, обеспечила заключение госконтракта, зная, что ее сын и иные лица намерены поставить несоответствующие условиям контракта медицинские изделия.