Двое пострадавших на заводе "Промсинтез" в Самарской области находятся в больнице

Глава городского округа Александр Кузнецов сообщил, что им оказывается необходимая медицинская помощь

ТАСС, 7 июля. Двое пострадавших в результате происшествия на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области, где по сообщению экстренных служб произошел взрыв, госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает в пятницу администрация городского округа Чапаевск в группе в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня произошло печальное событие. К сожалению, на "Промсинтезе" погибли люди. Есть двое пострадавших, им сейчас оказывается необходимая медицинская помощь, они находятся у нас в больнице", - сказал в видеообращении с места происшествия глава городского округа Александр Кузнецов.

Он выразил соболезнования родным погибших. Кузнецов добавил, что сейчас власти встречаются с родственниками погибших, им будет оказана необходимая помощь. Правоохранительные органы определят причины произошедшего.

В экстренных службах ТАСС сообщали, что в пятницу в момент демонтажа технического трубопровода произошел взрыв на заводе "Промсинтез" в Чапаевске. Как сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, власти региона готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что взрыв на заводе произошел во время сварочных работ на трубах, которые, по предварительным данным, были не новыми и ранее использовались на предприятиях ОПК. В них могли сохраниться остатки взрывчатых веществ.

Ранее в Telegram-канале Ростехнадзора сообщали, что на предприятии во время ремонтных работ погибли шесть человек, двое пострадали.