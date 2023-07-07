В Макеевке заявили о невозможности самостоятельно справиться с последствиями обстрела

В результате обстрела 4 июля были повреждены около 200 многоквартирных домов, школы, детсады, учреждения спорта, объекты социальной сферы, пожарные части и медучреждения

ДОНЕЦК, 7 июля. /ТАСС/. Оперативные службы в Макеевке ДНР технически и физически не смогут самостоятельно ликвидировать последствия масштабного обстрела, которому подвергся город 4 июля. Об этом заявил мэр города Владислав Ключаров.

Макеевка во вторник вечером подверглась массированному обстрелу со стороны украинской армии. В результате были повреждены около 200 многоквартирных домов, школы, детсады, учреждения спорта, объекты социальной сферы, пожарные части и медучреждения. Все удары были нанесены, предположительно, из реактивной системы залпового огня HIMARS. Погиб 1 человек, травмы получили 68 мирных жителей, в том числе 3 ребенка.

"Сейчас городом принимаются оперативные решения <…> закрыть тепловой контур: окна, которые повылетали вместе с дверями у жителей нашего города. На оперативном штабе было принято решение позакрывать сейчас и крыши, которые разрушены. Завтра в Москве будет заседание штаба, где будет рассмотрен наш вопрос по [восстановлению] Макеевки. <…> Потому что сам город технически и физически не справится", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава администрации добавил, что обстрелы города продолжаются, и призвал жителей соблюдать меры безопасности.