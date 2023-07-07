В Петербурге суд оштрафовал врача за поддельные сертификаты о вакцинации

Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Калининский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф в размере 300 тыс. рублей семейному врачу Алене Семеновой, которая, получив доступ к "Федеральному регистру вакцинированных от COVID-19", за вознаграждение вносила туда заведомо ложную информацию для своих клиентов о вакцинации или о противопоказаниях к ней. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алены Семеновой, которая обвинялась в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации") (19 эпизодов), ч. 1 ст. 274.1 УК РФ ("Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ"). Суд переквалифицировал действия на ч. 2 ст. 272 УК РФ (1 эпизод, длящееся преступление) и ч. 1 ст. 274.1 УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Семенова вину признала.

По версии следствия, женщина с 9 января 2020 года, являясь врачом общей практики (семейным врачом) 1-го отделения общей врачебной практики СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №54", в 2021 году с целью обогащения получила неправомерный доступ к данным, представленным в "Федеральном регистре вакцинированных от COVID-19", приискала персональный логин и пароль для доступа, после чего среди личных знакомых распространила предложение о внесении ею за денежное вознаграждение в сумме от 5 тыс. до 10 тыс. рублей в регистр сведений о вакцинации граждан против новой коронавирусной инфекции без фактического прохождения данными гражданами вакцинации <...> или медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Кроме того, Семенова с 22 июля 2021 года по 23 ноября 2021-го при помощи личного ноутбука вошла в "Федеральный регистр вакцинированных от COVID-19", где создала и внесла заведомо ложную компьютерную информацию о прохождении гражданами первого и второго этапов вакцинации против коронавирусной инфекции.

В Санкт-Петербурге это первое рассмотренное дело о воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.