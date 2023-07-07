Адвокат Пономарева сообщила о возбуждении дела о хулиганстве после нападения на нее

Елена Пономарева связывает этот инцидент с ее профессиональной деятельностью

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после нападения на адвоката Елену Пономареву в Москве. Об этом сама пострадавшая рассказала в пятницу ТАСС.

"После того как я написала заявление в полицию, возбудили дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказала она.

Пономарева связывает этот инцидент с ее профессиональной деятельностью. "С моей точки зрения, произошедшее связано с расследованием дела о наркоторговле, по которому меня допрашивали в Лыткаринском суде в 2021 году как свидетеля. Обвиняемые были осуждены и приговорены к серьезному сроку, и все, что со мной произошло, могло быть местью за то, что я не подтвердила их версию в судебном заседании", - сказала она.

Нападение на Пономареву произошло накануне на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе в Москве. Неизвестные облили зеленкой адвоката, ей нанесли телесные повреждения, пострадала сетчатка глаз. Об этом сообщила Адвокатская палата Московской области (АПМО), в которой состоит Пономарева.

В АПМО отметили, что ранее Пономаревой поступали угрозы в мессенджерах со снимками ее имущества, родных и собаки, что "свидетельствует о слежке", принадлежащий адвокату автомобиль облили несмываемой краской, что "повлекло значительный ущерб", обращения в правоохранительные органы не дали результатов, а виновные не были установлены.