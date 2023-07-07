В Тулуне начали проверку после подтопления дома, построенного для пострадавших от паводка

Следователи также проводят проверки в связи с подтоплениями участков и домов в Ангарском городском округе и городе Байкальске

ИРКУТСК, 7 июля. /ТАСС/. Следственные органы России по Иркутской области начали доследственную проверку по информации о затоплении квартир в доме, который был построен в городе Тулуне для пострадавших от наводнения 2019 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"В средствах массовой информации сообщалось, что 7 июля в Тулуне в новом доме, построенном для пострадавших от наводнения в 2019 году, затопило квартиры. При этом указывалось на то, что в ходе строительства дома были допущены нарушения, в связи с чем ливневая канализация не справилась с паводком. По данному факту Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Иркутской области организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Следователи также проводят проверки в связи с подтоплениями участков и домов в Ангарском городском округе и городе Байкальске.

В 2019 году в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. Сильнее всего пострадал город Тулун. По программе восстановления инфраструктуры региона в Тулуне построили для пострадавших от паводка несколько многоквартирных домов и микрорайон из индивидуальных домов.

Паводковая обстановка

В Иркутской области в настоящее время проходит дождевой паводок, ситуация осложнилась 6 июля, когда резко повысился уровень воды в реках. Наиболее тяжелая гидрологическая обстановка сложилась в Слюдянском, Усольском, Тулунском, Черемховском районах и городе Тулуне. Было подтоплено более 400 участков, 6 домов. В пятницу дожди прекратились, вода начала спадать. Из зоны подтоплений эвакуированы более 100 человек.

В регионе с 5 июля действует режим повышенной готовности. Как сообщила пресс-служба правительства Иркутской области, он продлен до 12 июля. В ближайшие сутки дождей не ожидается, но на 9-10 июля синоптики вновь прогнозируют ливни.

Идет восстановление пострадавших дорог и инфраструктуры. Население возвращается в свои дома. В городе Байкальске, где введен режим ЧС, делают дноуглубление на реке Харлахте, укрепление береговой линии реки Солзан. Из подвалов двух подтопленных домов откачивают воду. В Слюдянском районе поврежден участок федеральной автодороги Р-258 "Байкал". Восстановлением занимаются специалисты упрдор "Южный Байкал". Дорожная служба Иркутской области ликвидирует повреждения межмуниципальных дорог. Завершить устранение повреждений планируется в ближайшие два дня.