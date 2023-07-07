В Краснодарском крае в массовом ДТП на трассе пострадали четыре человека

Среди них один ребенок

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Два грузовика, три легковых автомобиля и "Газель" столкнулись на трасе Краснодар - Ейск, в результате пострадали четыре человека, среди которых один ребенок, сообщается в пятницу в Telegram-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, 60-летний водитель "Камаза" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Hyundai и допустил с ним столкновение. Легковой автомобиль по инерции продолжил движение и столкнулся со впереди движущимся автомобилем Subaru, от удара иномарки отбросило на встречную полосу, где они столкнулись с большегрузом Volvo. После столкновения "Камаз" продолжил движение и врезался в движущийся в попутном направлении грузовой "Мерседес". Шестая машина, участвующая в ДТП - "Газель", водитель которой уходил от столкновения с "Камазом" сбоку, но не успел сманеврировать", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автомобиля Hyundai госпитализирован, также различные травмы получили водитель и два пассажира Subaru, среди которых 10-летний ребенок, организовано проведение проверки.

Авария произошла в Каневском районе.