В Минздраве КБР рассказали о состоянии пяти пострадавших при взрыве газового баллона

Они остаются в реанимации, заявили в ведомстве

НАЛЬЧИК, 7 июля. /ТАСС/. Состояние четверых из шести пострадавших при взрыве бытового газового баллона в Кабардино-Балкарии (КБР) врачи оценивают как стабильно тяжелое, один находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава региона в пятницу.

"В настоящее время пять человек находятся в реанимации, ребенка (2012 года рождения) планируется сегодня перевести в Республиканский детский клинический многопрофильный центр, его состояние средней тяжести. Состояние четверых пострадавших оценивается как стабильно тяжелое, один в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проведены необходимые обследования и реанимационные мероприятия, а также телемедицинская консультации с федеральным ожоговым центром, согласован план лечения и обследования.

Ранее в четверг сообщалось, что в селении Инаркой Терского района КБР при взрыве бытового газового баллона пострадали шесть человек, в том числе малолетний ребенок, которые с травмами различной степени тяжести доставлены в РКБ в Нальчике. Власти окажут пострадавшим материальную помощь и помогут в восстановлении дома.