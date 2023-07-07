В Кисловодске участок Туристической тропы временно закроют из-за обвала скальных пород

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало

СТАВРОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Участок Туристической тропы закроют на 3-5 дней в национальном парке "Кисловодский" на Ставрополье. Причиной стал обвал скальных пород, сообщается в пятницу в Telegram-канале национального парка.

"На одном из участков Туристической тропы случился обвал скальных пород. Уважаемые гости парка, убедительно просим вас скорректировать маршруты прогулок на ближайшие 3-5 дней", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате происшествия не поступало.

Национальный парк "Кисловодский" расположен на склонах Джинальского хребта. Он начинается в центре города от Нарзанной галереи и уходит к юго-восточной части города и склонам Джинальского хребта. В парке расположены пять терренкуров и Туристическая тропа, ее протяженность составляет 5,9 км. Тропа идет по склонам хребта до высшей точки парка горы Малое седло, по пути расположены скальные образования, пещеры, гроты, смотровые площадки.