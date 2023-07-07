7 июля, 13:50

В Волгограде арестовали депутата гордумы на два месяца по подозрению в мошенничестве

Речь идет об Андрее Анненко из КПРФ

ВОЛГОГРАД, 7 июля. /ТАСС/. Депутат городской думы Волгограда от КПРФ Андрей Анненко, который также является помощником депутата Госдумы, арестован на два месяца по делу о мошенничестве. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ходатайство следователя рассмотрено. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Часть 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере)", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о депутате гордумы Андрее Анненко.

По информации с официального сайта Волгоградской городской думы, 52-летний Андрей Анненко (КПРФ) является председателем думского комитета по экономике, промышленности и предпринимательству, а также первым секретарем Советского районного комитета КПРФ Волгограда, членом комитета КПРФ Волгоградской области. Кроме того, Анненко - помощник депутата Госдумы Николая Арефьева. 

Теги:
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