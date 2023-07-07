7 июля, 13:53

В Челябинской области ожидают неблагоприятные для рассеивания примесей метеоусловия

Предприятиям объявили предупреждение, они должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июля. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в семи городах региона прогнозирует с вечера пятницы до вечера понедельника слабый ветер, жару и переменную облачность - условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей. Об этом говорится в материалах, опубликованных организацией в пятницу.

"7 июля c 22:00 (20:00 мск) до 19:00 (17:00 мск) 10 июля в Челябинске, Коркино, Златоусте, Карабаше, Сатке, Магнитогорске, Аше в приземном слое атмосферы будут наблюдаться метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. Предприятиям объявляется предупреждение", - сказано в сообщении.

По данным центра, в этот период сила ветра будет колебаться от 1 до 10 м/c, при этом его направление может меняться с северного, северо-западного на южный.

Согласно требованиям законодательства, предприятия должны снизить объем выбросов на 15-20% от установленных нормативов. 

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