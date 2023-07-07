В Смоленске допросили бывших малолетних узников фашистских концлагерей по делу о геноциде

В ходе второго заседания также исследовали письменные материалы, продемонстрировали кадры кинохроники о концентрационном лагере "Освенцим", фотоснимки города в период оккупации

ТАСС, 7 июля. Бывших малолетних узников фашистских концлагерей и историков, которые рассказали об условиях содержания в концентрационных и военных лагерях, допросили в суде в Смоленске по делу об установлении факта геноцида народов СССР в период оккупации Смоленской области в годы Великой Отечественной войны, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Сегодня в Смоленском областном суде состоялось очередное заседание по рассмотрению заявления об установлении факта геноцида народов Советского Союза в период оккупации Смоленщины. В судебном заседании были допрошены в качестве свидетелей бывшие малолетние узники фашистских концлагерей и историки, которые рассказали об условиях содержания в концентрационных лагерях, пересыльных пунктах, а также лагерях для военнопленных", - говорится в сообщении.

В ходе второго заседания также исследовали письменные материалы, продемонстрировали кадры кинохроники о концентрационном лагере "Освенцим", фотоснимки Смоленска в период оккупации. Очередное заседание по делу назначено на 10 июля.

Оккупация Смоленской области немецко-фашистскими захватчиками началась в июле 1941 года и длилась более двух лет. За это время погибли более 150 тыс. мирных жителей, по сравнению с довоенным временем население области сократилось в два раза, 93% зданий Смоленска лежало в руинах. 25 сентября 1943 года в результате Смоленской наступательной операции войсками Западного фронта Смоленск был освобожден от гитлеровцев.