Убит таджикский банкир, похититель которого стрелял в аэропорту Кишинева

Фигурантами дела стали более 10 членов организованной преступной группы

ДУШАНБЕ, 7 июля. /ТАСС/. Первый зампред правления таджикского Ориенбанка Шухрат Исматуллоев, который в июне был похищен неизвестными в Душанбе, убит. Как сообщили в Генпрокуратуре Таджикистана, по уголовному делу задержаны пять человек, еще ряду подозреваемых удалось скрыться за рубежом, один из них застрелен при стрельбе в аэропорту Кишинева.

"[Злоумышленники] пытали гражданина Исматуллоева Ш. А. с применением физической силы, электрошокера, автофена и других средств и впоследствии убили его", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тело банкира сбросили в реку Зарафшан, его поиски продолжаются.

Как уточнили в Генпрокуратуре страны, фигурантами уголовного дела стали более 10 членов организованной преступной группы, которые 23 июня похитили топ-менеджера банка в Душанбе и вывезли из города. "В настоящее время, в рамках данного уголовного дела задержано пятеро участников организованной преступной группы", - добавили в ведомстве.

Остальных участников банды разыскивают, по данным прокуратуры, двое фигурантов дела уехали в Россию, один в Турцию и еще один - Рустам Ашуров - поехал в Молдавию, где 30 июня его не пустили в страну и он устроил стрельбу в аэропорту Кишинева, убив сотрудника пограничной полиции и работника службы безопасности аэропорта. Позже Ашуров умер от полученных ранений в больнице. В прокуратуре отметили, что принимают меры для задержания злоумышленников совместно с правоохранительными органами других стран.