На Кубани возбудили уголовное дело после гибели человека в ДТП

В результате аварии семь человек пострадали

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Краснодарском крае после ДТП в Славянском районе, где погиб один человек и пострадали еще семеро, среди которых есть дети. Расследовать дело будут в управлении СК РФ по Краснодарскому краю, сообщается в Telegram-канале ведомства в пятницу.

"По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). В связи с общественным резонансом по указанию руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова инициирован вопрос перед надзорным ведомством об изъятии из органов МВД данного уголовного дела и передаче его для дальнейшего расследования в следственные органы регионального управления СК РФ", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу на автодороге Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк произошла авария. По предварительной версии, 32-летний водитель легкового автомобиля Mazda при совершении обгона съехал с проезжей части на обочину встречной полосы, потерял управление и столкнулся с легковыми автомобилями Nissan и Renault. От удара Renault также отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с прицепом "Камаза". В результате ДТП погиб водитель Mazda, еще семь человек, среди которых двое детей, получили травмы и госпитализированы.