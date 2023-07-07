Взрыв на заводе "Промсинтез" и индексация утильсбора. Главные события 7 июля

Взрыв на заводе "Промсинтез" в Самарской области

В Чапаевске на заводе "Промсинтез" произошел взрыв. В экстренных службах сообщили о гибели шести человек, еще двое получили травмы. Завод специализируется на производстве взрывчатых веществ. ЧП произошло в момент демонтажа технического трубопровода.

Индексация утильсбора на ввозимые перекупщиками транспортные средства

Утилизационный сбор на легковушки, легкие коммерческие автомобили и автобусы, ввозимые в Россию для перепродажи в течение года, проиндексируют с 1 августа 2023 года. Индексация не затронет физлиц, импортирующих авто с двигателем объемом до 3 л для личного пользования.

Задержание в Крыму агента украинской разведки

ФСБ задержала агента украинской военной разведки Украины, который 23 февраля взорвал железнодорожные пути в Бахчисарайском районе Крыма. Подозреваемый дал признательные показания.

Начало проверки Mars на финансирование ВСУ

Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на предмет финансирования ВСУ и соответствия уплаченных налогов. Предприятие специализируется на продуктах питания и кормах для животных. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой о проверке компании.

Признание нежелательной деятельности Human Rights House Foundation

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в РФ деятельность международной организации Human Rights House Foundation и ее филиалов на Украине, в Литве, Грузии и Армении. По данным ведомства, деятельность фонда и национальных домов прав человека направлена на нарушение территориальной целостности государства и формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем.