В Самарской области завели уголовное дело после происшествия на заводе "Промсинтез"

В результате взрыва шесть человек погибли и двое пострадали

ТАСС, 7 июля. Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия на заводе "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области, где шесть человек погибли и двое пострадали. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В дневное время на территории завода в городе Чапаевске Самарской области во время проведения ремонтных работ в результате нарушения правил безопасности пострадали восемь человек, шесть из них погибли, еще двоим оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту следственным управлениям СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сообщили в управлении.

Прокуратура Самарской области организовала проверку, в ходе которой будет "дана оценка исполнению ответственными лицами предприятия требований федерального законодательства, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования".

В экстренных службах ТАСС сообщали, что в пятницу в момент демонтажа технического трубопровода на заводе произошел взрыв. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал, что власти региона готовы оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.