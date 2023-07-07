СМИ: из-за наводнений и оползней в Пакистане погибли не менее 50 человек

Еще 87 человек пострадали, сообщила газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 7 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 50 человек погибли за последние две недели в Пакистане в результате наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями. Об этом в пятницу сообщает газета Dawn со ссылкой на источники в Управлении по чрезвычайным ситуациям.

"С 25 июня, когда начался сезон дождей, по всей стране жертвами последствий ливней стали не менее 50 жителей, еще 87 человек пострадали. Наибольшее число погибших в провинции Пенджаб, где наводнения, обрушения зданий и оползни привели к гибели около 20 человек", - заявили источники.

Ранее в районе Шангла в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва в результате сильного оползня погибли восемь подростков. Спасатели сейчас продолжают поиски детей, которые могут оставаться под завалами.

Наводнения причинили сильный ущерб Лахору, административному центру Пенджаба. В городе паводковыми водами затоплены районы, где проживают 35% жителей мегаполиса. Там отключена подача электроэнергии, нарушена работа транспорта и затруднено снабжение населения продуктами питания.

Синоптики предупредили о продолжении дождей на всей территории Пенджаба в ближайшие дни и угрозе разлива рек.

Летний муссон ежегодно приносит в Пакистан 70-80% годового количества осадков в период с июня по сентябрь. В 2022 году в результате вызванных муссонными дождями разрушительных наводнений в стране погибли 1,7 тыс. человек.