В Херсонской области полицейские ликвидировали схрон с оружием

В ГУ МВД по региону сообщили, что снаряды переместили в безопасное место и уничтожили накладным зарядом тротила

ГЕНИЧЕСК, 7 июля. /ТАСС/. Тайник с девятью 152-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожили в поселке Мирное Херсонской области, сообщило в пятницу в своем Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"Участковые уполномоченные полиции в ходе проведения профилактических мероприятий выявили схрон с боеприпасами, который находился в заброшенном здании консервного завода на окраине поселка Мирное Каланчакского района. В тайнике хранилось девять осколочно-фугасных снарядов калибра 152 мм. По результатам осмотра было установлено, что найденные боеприпасы относятся к третьей категории опасности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что снаряды переместили в безопасное место и уничтожили накладным зарядом тротила.