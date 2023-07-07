В Азовском море ожидается шторм

ГУ МЧС по региону объявило штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 7 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют волнение в Азовском море, включая Таганрогский залив, высота волн может достигать более 1 м, также ожидается ухудшение видимости, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в пятницу.

"По данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в течение суток 8 и 9 июля, ночью и утром 10 июля 2023 года по восточной половине Азовского моря, в том числе в Таганрогском заливе, местами ожидаются сильные дожди с ухудшением видимости 1-2 км в сочетании с грозой, градом и усилением ветра при грозах 20-25 м/с. Высота волн в открытой части моря - от 0,7 до 1,2 м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что объявлено штормовое предупреждение.