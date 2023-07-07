Задержаны облившие зеленкой адвоката Елену Пономареву

Им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которые на автобусной остановке на Рублевском шоссе в Москве напали на адвоката Елену Пономареву и облили ее зеленкой. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Менее чем за сутки сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и ОМВД России по району Кунцево Москвы установили личности и при поддержке коллег из Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте задержали подозреваемых 1984 и 1998 годов рождения в Санкт-Петербурге", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент задержанных доставляют для проведения следственных действий.

По данным полиции, инцидент произошел в четверг на автобусной остановке на Рублевским шоссе. Неизвестный мужчина облил зеленкой 46-летнюю женщину и ее знакомую, которая находилась рядом, а потом скрылся с другим неизвестным, ожидавшим его неподалеку. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Задержанным может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

В Адвокатской палате Московской области, в которой состоит Пономарева, накануне сообщили о нападении на нее. Сама потерпевшая в разговоре с ТАСС связала инцидент со своей профессиональной деятельностью.