В КЧР зампреду правительства изменили меру пресечения по делу о хищении

Ее подозревают в присвоении более 100 млн рублей бюджетных средств

ЧЕРКЕССК, 7 июля. /ТАСС/. Черкесский городской суд изменил меру пресечения для заместителя председателя правительства региона Ирины Гербековой, подозреваемой в организации хищений более 100 млн рублей бюджетных средств при закупках лекарств и медицинского оборудования. Она арестована на два месяца и переведена из больницы в специальный блок содержания, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР).

"В настоящее время в отношении заместителя председателя правительства КЧР, задержанной 29 июня 2023 года, Черкесским городским судом изменена мера пресечения с домашнего ареста на арест сроком до двух месяцев. Она перемещена из больничной палаты в специальный блок для содержания арестованных", - рассказала собеседница агентства.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что ФСБ совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с заместителем председателя правительства КЧР. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ России, участники преступного сообщества занимались хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату зарплаты медработникам. По предварительным оценкам, ущерб превысил 100 млн рублей.

В рамках возбужденного по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) уголовного дела установлено, что в составе преступного сообщества находились сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели. Как уточнили ТАСС в МВД по КЧР, всего задержаны восемь человек. Троим из них, в том числе Гербековой, был назначен домашний арест, еще пятеро арестованы. Глава КЧР Рашид Темрезов освободил ее от должности в связи с утратой доверия.