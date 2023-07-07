Во втором муниципалитете Югры ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 416 возгораний различного типа

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 июля. /ТАСС/. Власти Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа ввели режим чрезвычайной ситуации в муниципальных лесах из-за природных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре в пятницу.

"В связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории Октябрьского района с 7 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера", - сказано в сообщении.

Октябрьский район стал вторым муниципалитетом в Югре, где введен данный режим из-за сложной ситуации с природными пожарами. 6 июля аналогичное решение было принято в Белоярском районе. В последние дни в Югре стоит жаркая погода до плюс 33 и выше, фиксируются грозы.

Всего с начала пожароопасного периода в Югре ликвидировали 138 ландшафтных пожара на площади 22 894,33 га, 272 лесных пожаров на площади 29 203,11 га, а также 6 возгораний на землях особо охраняемых природных территорий на площади 525 га.

Власти региона ввели с 28 апреля особый противопожарный режим, а с 25 мая запретили посещать леса. Кроме того, ранее в Кондинском районе вводился режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров.

Как сообщалось, в пятницу спасатели тушили шесть ландшафтных пожаров на площади 596,3 га и 48 лесных пожаров на площади 2 800,3 га в Ханты-Мансийском автономном округе. За прошедшие сутки в регионе потушили 19 лесных пожаров на площади 6 662,3 га.