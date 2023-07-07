В Ингушетии жители района и двух городов остались без воды из-за аварии

В пресс-службе правительства региона сообщили, что ведутся аварийно-восстановительные работы

МАГАС, 7 июля. /ТАСС/. Жители Сунжи и Карабулака, а также Малгобекского района Ингушетии остались без водоснабжения из-за аварии на головной насосной станции, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Жители городов Сунжи и Карабулака, а также населенных пунктов Малгобекского района остались без водоснабжения, поскольку на головной насосной станции произошла серьезная авария. В машинном зале произошел разрыв коллектора. Это повлияло на то, что не успели доставить воду на населенные пункты", - говорится в сообщении. Общее количество оставшихся без воды не уточняется.

Как сообщается, на данный момент ведутся аварийно-восстановительные работы, которые должны быть завершены вечером.

В пятницу региональное МЧС объявило на 7 и 8 июля штормовое предупреждение из-за сильной жары до 40 градусов. На данный момент в Ингушетии плюс 30 градусов.